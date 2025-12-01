В Петербурге солнце в ноябре светило четыре дня

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, осадки в городе отмечались каждый день, что бывает достаточно редко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Солнце в ноябре 2025 года светило в Санкт-Петербурге четыре дня. При этом осадки отмечались каждый день, что бывает редко, сообщил главный синоптик города Александр Колесов, подводя погодные итоги месяца.

"Солнце в этом ноябре не хотело появляться, всего 4 дня оно светило. С 2016 года это минимальное значение, а в том пасмурном ноябре оно светило всего 1 день", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

Первая декада ноября с температурой плюс 7,7 градуса стала самой теплой в городе за весь ряд наблюдений. Среди всех лет ноябрь 2025 года в Петербурге занял 8-е место с температурой плюс 3,4 градуса, рекордным остается ноябрь 2013 года (плюс 4,4 градуса), отметил он.

"Осадки в Санкт-Петербурге отмечались каждый день, что бывает достаточно редко. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года. С середины месяца осадки отмечались только в виде снега в течение 12 дней, это тоже достаточно долгий период, тем более для такой теплой погоды, пусть и более прохладной во второй половине месяца", - также указал синоптик.

Максимальная температура за месяц наблюдалась 5 ноября - плюс 11,7 градуса, минимальная - 19 ноября, тогда она опустилась до минус 5,1 градуса.