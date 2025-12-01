РКК провел свыше 130 тыс. экспресс-тестов на ВИЧ с 2022 года

Заболевание поддается лечению, напомнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 130 тыс. экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию проведено Российским Красным Крестом (РКК) по всей России начиная с 2022 года. Об этом председатель организации Павел Савчук заявил на пресс-конференции в ТАСС во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"Центральное место первичной профилактики, конечно, как сегодня говорили, у нас тоже занимает и экспресс-тестирование, которое мы проводим в рамках наших акций. С 2022 года мы провели более 130 тысяч экспресс-тестирований", - сказал Савчук.

Он также рассказал, что за 2025 год специалистами РКК было проведено свыше 15 тыс. психологических консультаций ВИЧ-инфицированных, а также более 8 тыс. услуг социального сопровождения.

"Важной частью работы в этом блоке также является подготовка и поддержка равных консультантов. Это те люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией и помогают пройти путь другим. Сейчас мы очень активно развиваем это направление. Если в прошлом году было 24 равных консультанта, то в этом году у нас уже обучено 104 равных консультанта. И еще 142 проходят обучение на портале Академии Российского Красного Креста", - заявил Савчук.

Председатель организации призвал стремиться к тому, чтобы страх и избегание темы ВИЧ-инфекции ушли в прошлое: "Чтобы вместо тишины и тревоги, когда мы слышим слово ВИЧ-инфекция, была ясная, спокойная, честная информация".

"ВИЧ - это заболевание, которое поддается лечению, контролируется, с которым люди живут полную счастливую социальную жизнь при одном условии: если они находятся под наблюдением врачей. Как раз наша задача, как Российского Красного Креста, я думаю, да и всего общественного сектора, - это помогать системе здравоохранения, чтобы эти люди как можно быстрее попадали в орбиту медицинских организаций и начинали свое лечение", - подчеркнул Савчук.