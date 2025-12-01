Новый выпуск сериала "Разговоры о важном" посвятили волонтерству

Сюжет фильма разворачивается вокруг школьницы Маши, которая убирает вольеры, выгуливает собак, кормит кошек и играет с щенками

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение первых представило 1 декабря новый эпизод веб-сериала для уроков "Разговоры о важном", рассказывающий о важности волонтерской помощи в приютах для животных. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Движение первых представило новый выпуск ценностно-ориентированного веб-сериала, предназначенного для уроков "Разговоры о важном". В понедельник, 1 декабря, фильм о важности волонтерской помощи братьям нашим меньшим был показан на первом уроке всем школьникам страны", - говорится в сообщении.

Сюжет фильма разворачивается вокруг школьницы Маши, которая помогает в приюте: убирает вольеры, выгуливает собак, кормит кошек и играет с щенками. В один из дней в приют поступает тревожный звонок о найденной собаке в тяжелом состоянии. Маша вместе с опытными ветеринарами отправляется на спасение животного и постепенно проникается к нему глубокой привязанностью. Кульминацией истории становится момент, когда родители предлагают Маше завести породистого лабрадора, но девочка, следуя зову сердца, отказывается и выбирает спасенную ею собаку из приюта.

Режиссером нового эпизода веб-сериала выступил Константин Черепков. Роль друга и благотворителя, который регулярно дарит животным из приюта новый дом, исполнил российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев. Главного волонтера приюта сыграл Антон Власенко. В роли школьницы Маши выступила участница Движения первых Полина Айнутдинова.

Увидеть новый выпуск сериала можно в сообществе или на канале Движения первых в различных социальных сетях. "Разговоры о важном" - это многосерийный ценностно-ориентированный сериал, созданный специально для школьников и студентов, а также их родителей. Тема каждой серии соответствует векторам занятий "Разговоры о важном", а также основным направлениям работы движения.