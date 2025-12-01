Стартовало голосование за звание молодежной столицы России в 2026 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Голосование за город, который получит статус молодежной столицы РФ в 2026 году, стартовало на "Госуслугах". Об этом сообщается в Telegram-канале Росмолодежи.

"Пришло время выбрать, какой город станет молодежной столицей в 2026 году <…>. Всей страной с 1 по 19 декабря на "Госуслугах" выбираем один из шести городов-финалистов", - говорится в публикации.

В голосовании участвуют Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск, Челябинск.

"Голосовать можно только один раз и не за город вашей регистрации. Кто станет лучшим, узнаем совсем скоро: 20 декабря в Национальном центре "Россия" на премии "Время молодых", - отметили в агентстве.