Россияне старшего возраста назвали главные критерии выбора партнера

Среди важнейших качеств участники совместного опроса Одноклассников и дейтинг-сервиса ОК Знакомства отметили честность, надежность и доброту

Редакция сайта ТАСС

Главными качествами, которые ценятся в партнере, стали честность и надежность - их отметили 63% и 59% опрошенных россиян в возрасте 55+. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Одноклассников и дейтинг-сервиса ОК Знакомства.

Более трети респондентов (37%) ищут серьезные длительные отношения, примерно столько же (35%) хотят простого общения и заводить друзей, а также найти единомышленников (14%). Еще 10% хотят наслаждаться романтическими отношениями.

Почти половина (47%) пользователей ценит доброту, для 33% важно отсутствие вредных привычек у партнера. Общие интересы принципиальны для 27% респондентов, а на спортивное телосложение обращают внимание лишь 8%.

В быту большинство опрошенных хотели бы видеть соблюдение порядка и чистоты (26%), ведение совместного бюджета (22%), а также распределение обязанностей (12%). Схожий распорядок дня важен для 17% пользователей, а совпадение вкусов в еде - 14%.

Более половины опрошенных (58%) хотели бы проводить основную часть времени с потенциальным партнером дома. Некоторые предпочитают совместный досуг: культурные мероприятия (31%), праздники (26%), путешествия (25%), готовка и поездки на дачу (26% и 24%), кино (18%). Активный отдых и творчество с партнером выбрали 8% и 6% респондентов.

Из данных опроса следует, что расстояние при знакомстве не всегда критично - 36% были бы не против отношений на расстоянии, а некоторые (5%) намеренно хотели бы познакомиться с человеком из другого города. При этом для 54% респондентов все же важно жить рядом.

Большинство участников опроса указали, что предпочитают искать отношения через дейтинг-сервисы и сайты знакомств (42%). Почти треть (36%) ищут партнеров в соцсетях, а другие предпочитают знакомиться на работе (12%) или через друзей (10%).

Опрос провели среди 9 тыс. пользователей платформы ОК в возрасте старше 55+ лет, которые не состоят в браке, из всех регионов РФ