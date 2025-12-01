Bild: в ФРГ экономят на рождественском освещении

Расходы за дополнительное освещение перед Рождеством в некоторых регионах несут не только местные власти, но и торговые точки и даже рядовые жители

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти некоторых немецких городов решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии. Об этом пишет газета Bild.

"В некоторых местах рождественское освещение уже сегодня не по карману", - пояснил руководитель Германской ассоциации розничной торговли Штефан Гент, отметив ограниченные бюджеты городов и коммун. При этом расходы за дополнительное освещение перед Рождеством и в канун праздника в некоторых регионах несут не только местные власти, но и торговые точки и даже рядовые жители.

Как отметила Bild, в Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кёнигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами, однако власти города в этот раз не нашли денег на освещение. Хотели помочь местные торговцы, но администрация отказалась от их предложения.

В Штутгарте решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно "горели" в вечернее время суток. Власти Гейдельберга в целях экономии сдвинули на несколько часов время, когда зажигаются рождественские огни. Освещение при этом будут выключать спустя максимум час после закрытия местного рождественского рынка. В Ганновере пока не отказались от "огней", но, как утверждает газета, непонятно, хватит ли вообще средств на освещение на весь праздничный период.

В некоторых городах, в частности в Луккенвальде (федеральная земля Бранденбург), Хильдесхайме (Нижняя Саксония), организовали сбор средств на рождественское освещение.