Собянин: более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

Первый этап включает сооружение дороги, которая соединит Череповецкую улицу и Путевой проезд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 км дорог планируется построить и реконструировать на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Поездки жителей и гостей районов Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станут еще удобнее, у автомобилистов появятся альтернативные маршруты. Более пяти километров дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы. У проекта будет два этапа", - написал мэр.

Он уточнил, что первый этап включает сооружение дороги, которая соединит Череповецкую улицу и Путевой проезд. Построят Проектируемый проезд №4937 с 1-2 полосами движения в каждом направлении; соединительные съезды на Угличской и Илимской улицах и Проектируемом проезде №4655б; четырехполосный участок Проектируемого проезда №4648. Помимо этого, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение прилегающих участков. Благодаря новой дороге сократится перепробег до 3,8 км, а время в пути станет на 13 минут меньше, отметил Собянин.

"Второй этап - это развитие внутриквартальных дорог на территории, ограниченной Савеловским направлением МЖД с запада, Стандартной улицей - с юга, Илимской улицей - с севера, Алтуфьевским шоссе - с востока. Запланировано в том числе: строительство участков Проектируемых проездов №4648 и №4652; реконструкция Проектируемого проезда №4651 и участка Илимской улицы; возведение четырех односторонних съездов на Алтуфьевском шоссе", - добавил мэр.

Он также анонсировал, что после реализации проекта планируется изменить маршрутную сеть в Лианозове - связать улично-дорожную сеть со станциями метро, МЦД и МЦК.