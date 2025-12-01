В Иркутской области на трассе "Байкал" образовались два автомобильных затора

Дорожную ситуацию усугубляют ДТП с участием большегрузных автомобилей

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. На федеральной трассе "Байкал" на территории Иркутской области два места скопления автомобилей образовалось из-за снегопада и 30-градусного мороза, а также из-за ДТП. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" наблюдается два автомобильных затора - преимущественно в Слюдянском районе Иркутской области. В обе стороны движение осложняется из-за устранения последствий ДТП", - сообщили в ведомстве.

Первый затор - на участке 133 км (станция Ореховая падь) - 166 км (поселок Мурино). Там работают две комбинированные дорожные машины (КДМ), движение помогают регулировать сотрудники Госавтоинспекции. Второй затор - на участке с 170 км по 175 км (поселок Паньковка), там задействованы две КДМ.

"На 153-м км трассы Р-258 "Байкал" (поселок Солзан Иркутской области) развернут пункт мобильного обогрева Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, организовано горячее питание, производится подвоз горючего, - сообщили в Упрдор "Южный Байкал". - Аналогичные пункты развернуты в Республике Бурятия в селе Выдрино (183 км), поселок Клюевка (260 км) и город Бабушкин (282 км)".

На федеральной трассе Р-258 на границе Иркутской области и Республики Бурятия уже третьи сутки наблюдаются морозы до минус 30 градусов Цельсия, снегопад и ветер. Сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря. Дорожную ситуацию усугубляют аварии с участием большегрузных автомобилей.