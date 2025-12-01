ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Свыше 100 тыс. человек приняли участие во Всероссийском математическом диктанте

Каждый имел по два часа, чтобы проверить свои знания по математике из школьного курса
09:04
© Т-Образование

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек приняли участие во Всероссийском математическом диктанте, приуроченном к отмечаемому 1 декабря Дню математика. Об этом сообщили журналистам организаторы события, представители образовательной платформы Т-Банка - "Т-Образование".

Организаторы Всероссийского математического диктанта напомнили, что мероприятие, состоявшееся 30 ноября, организовали совместно с ведущими вузами страны и принять участие в нем можно было как очно, так и дистанционно вне зависимости от уровня подготовки. Каждый имел по два часа, чтобы проверить свои знания по математике из школьного курса. "Кроме того, в рамках диктанта прошли лекции преподавателей ведущих вузов страны, а также образовательные интерактивы - турнир по шахматам и игры на логику", - заметил представитель "Т-Образования".

Для популяризации науки

В свою очередь, Станислав Близнюк - президент группы "Т-Технологии", в которую входит образовательная платформа, рассказал, что мероприятие проводится для популяризации точных наук среди жителей России. По его словам, именно математика лежит в основе развития всех сфер жизни, а также является надежным средством для тренировки ума в любом возрасте. "Изначально, когда мы компанию строили, мы начинали с того, что брали сотрудниками молодых выпускников мехмата, ВМК, физтеха, и так получилось, что сама суть, ядро компании - это были математики и физики", - рассказал Близнюк в интервью телеканалу "Россия-24". Он заметил, что свою любовь к математике компания хочет привить как можно большему числу людей, поэтому и занимается популяризацией точных наук.

В этой связи Близнюк также призвал бизнес активнее вкладывать свои средства в научные исследования, которые, по его словам, обязательно укрепят внутренний потенциал компаний. Он заметил, что именно с наукой и технологиями связано будущее многих компаний. 

