В Чечне за три года более 4 тыс. подростков прошли подготовку в Центре "Воин"

Подготовка включает обучение базовым навыкам огневой и снайперской подготовки, тактике, инженерному делу, работе с БПЛА, тактической медицине и основам топографии

ГРОЗНЫЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 4 тыс. подростков из разных районов республики и российских регионов прошли военно-спортивную подготовку в Центре "Воин" на базе Российского университета спецназа в Чечне. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Павел Козлов.

"Сегодня Центру военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" исполняется три года. Филиал в Чеченской Республике открылся одним из первых 11 региональных отделений. За это время более 4 тыс. подростков из разных районов республики и других субъектов прошли обучение в нашем центре", - отметил он.

Подготовка включает обучение базовым навыкам огневой и снайперской подготовки, тактике, инженерному делу, работе с беспилотниками, тактической медицине и основам топографии.

"В следующем году мы планируем обучить около 2 тыс. подростков", - добавил Козлов.

По его словам, также в центре прошли подготовку свыше 2 тыс. добровольцев перед отправкой в зону СВО.