Число углубленно изучающих естественные науки школьников выросло на 41% за год

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доля школьников, изучающих естественно-научные предметы на углубленном уровне, увеличилась на 41% с 2024 года по 2025 год. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском съезде преподавателей и учителей математики и биологии в МГУ имени М. В. Ломоносова.

"В 2024/2025 учебном году на углубленном уровне программы по естественным научным предметам изучают 800 тыс. человек. Это прирост на 41% по сравнению с прошлым учебным годом. То есть мы видим, что ребята интересуются углубленным уровнем математики, химии и физики на 41% больше, чем в прошлом учебном году", - сказал он.

Министр также отметил, что ведомство продолжает развитие профильных классов по биологии. По его словам, на уровне старшей школы в них обучаются 16 тыс. человек, а на уровне общего образования - 94 тыс.