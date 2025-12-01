В Нижнем Новгороде помимо карт первоклассников появятся универсальные браслеты

Их можно будет использовать как банковскую карту и как пропуск в школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Браслеты, которые будут выполнять функцию пропуска в школу и банковской карты, появятся в Нижнем Новгороде. Их можно будет использовать вместо карты первоклассника, сообщил глава города Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

"Скоро привычные электронные карты первоклассников можно будет заменить на универсальные браслеты - это одновременно и пропуск в школу, и банковская карта, которой можно заплатить, например, в столовой. Нижний Новгород первым в России решил реализовать такую альтернативу. Вместе с партнерами проекта Т-банком уже успешно ее протестировали", - написал он.

Глава города отметил, что власти видят в этом в первую очередь удобство.

"Браслет всегда на руке, его сложнее потерять или где-то забыть. Во-вторых, с раннего возраста происходит обучение детей основам финансовой грамотности под контролем взрослых. Однако выбор остается за родителями и самим ребенком. Продолжать пользоваться картой тоже можно", - объяснил Шалабаев.