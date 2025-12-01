Хинштейн обратил внимание на включение умершего в комиссию по благоустройству

Как сообщил губернатор Курской области, в работе комиссии по благоустройству участвовал глава организации "Народный ЖКХ" Игорь Стебеняев, который умер в 2023 году

КУРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона потребовал разобраться в ситуации с включением в состав комиссии по благоустройству умершего в 2023 году человека. Данное поручение глава региона дал мэру Курска Евгению Маслову.

"Вижу публикации о том, что при голосовании по ФКГС были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых. <…> 18 июня комиссия утвердила результаты голосования за общественные территории по программе ФКГС и в работе комиссии по благоустройству, следуя документам, участвовал Игорь Стебеняев, возглавлявший организацию "Народный ЖКХ". К сожалению, в 2023 году он скончался и принимать участие в комиссии он не мог никак. <…> Прошу вас разобраться в этой ситуации, привлечь допустивших это к ответственности и предусмотреть шаги для того, чтобы это никогда не повторялось", - сказал он, обращаясь к главе Курска.

В свою очередь Маслов пояснил, что поручил провести анализ действующего состава комиссии, представить документы для того, чтобы в городской администрации проверить деятельность комиссии. "Как только эта информация стала мне известна, провел совещание с приглашением всех ответственных лиц и частично лиц, которые входят в состав этой комиссии. Первое, голоса Стебеняева там не было, в голосовании он участие не принимал. Он указан в общем перечне, как лицо, входящее в состав", - ответил мэр Курска.