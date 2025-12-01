В Ленобласти началась акция по бесплатной выдаче елей к Новому году

Каждый желающий сможет вырубить дерево, оформив специальные документы и соблюдая некоторые правила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Новогодняя акция по бесплатной самостоятельной заготовке елей к празднику стартует в Ленинградской области. Каждый желающий может сам вырубить дерево, оформив специальные документы и соблюдая некоторые правила, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Ленобласти стартует акция "Новогодняя елка в каждый дом": любой желающий может самостоятельно заготовить новогоднюю ель к празднику. <…> Бесплатная выдача новогодних деревьев продлится с 1 декабря по 10 января 2026 года", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы вырубить ель на Новый год, необходимо выбрать лесничество, приехать туда с паспортом и оформить документы. Заготовить дерево можно строго в определенных местах, которые указаны в документе. Ели на праздник можно вырубать на участках, где деревья подлежат обязательной рубке, например, под линиями электропередач. Еще одно важное правило - заготовить можно по одному дереву высотой до 3 м на человека при предъявлении паспорта.

В период проведения акции сотрудники лесничеств усилят патрулирование, совместно с полицией будут проводиться проверки транспорта.