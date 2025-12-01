Садовничий предложил учредить в России День биолога

Ректор МГУ отметил, что отмечать его нужно 15 мая

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий выступил с предложением учредить День биолога и отмечать его ежегодно 15 мая, передает корреспондент ТАСС.

"Уже несколько лет биологическая общественность активно поднимает вопрос об учреждении профессионального праздника, который бы объединил все биологические службы. Предлагаю обратиться к правительству с предложением об установлении профессионального праздника Дня биолога и проводить его ежегодно 15 мая", - сказал он на Всероссийском съезде преподавателей и учителей математики и биологии в МГУ.

Садовничий отметил, что дата выбрана неслучайно. По его словам, именно в этот день родился выдающийся биолог Илья Мечников.