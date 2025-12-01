Защита экс-министра ЖКХ Новосибирской области подала жалобу на приговор

В отношении Дениса Архипова завели дело о злоупотреблении полномочиями, которое связано с банкротством бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, которого суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Кречетов.

Ранее Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 1,5 года колонии. Однако ему было зачтено время содержания под стражей, поэтому в этой части он был освобожден от наказания. Также Архипову установили запрет на работу в госорганах и на муниципальной службе сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

"Подана кассационная жалоба на приговор суда", - сообщил Кречетова в беседе с ТАСС.

Архипов был задержан в марте 2024 года. В отношении него было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, которое связано с банкротством бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск". По версии следствия, в результате действий Архипова в бюджет региона не поступило 220 млн рублей банковской гарантии за невыполнение регоператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

Второе уголовное дело было возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2018 году Архипов, не имея полномочий, подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета. Зная, что компания не победила в конкурсе по присвоению статуса регоператора по обращению с ТКО, он предоставил компании 10 млн руб. бюджетных средств. По данному нарушению Архипов был освобожден от наказания в связи с истечением сроков.