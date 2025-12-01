В Оренбургской области эвакуировали несколько школ и колледжей из-за угроз

В министерстве образования региона сообщили, что ситуация находится под контролем

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Анонимные угрозы о заложенных взрывных устройствах поступили в несколько школ и колледжей Оренбургской области, детей оперативно эвакуировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"Сегодня ряд школ и колледжей региона получили анонимные электронные письма, содержащие сообщения о заложенных взрывных устройствах. В соответствии с утвержденными регламентами и инструкциями во всех учреждениях были незамедлительно проведены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Специализированные службы оперативно проверили здания. Угроза не подтвердилась", - сообщила собеседница агентства без уточнения числа учебных организаций.

Так, в Кувандыкском городском округе эвакуировали детей и сотрудников школ №1, №5 и гимназии №1. Также эвакуация проходила в Кувандыкском филиале Медногорского индустриального колледжа и в школе №2. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Павел Пахомов. Местные СМИ также распространяли информацию об эвакуациях в колледжах Оренбурга и Орска.

В министерстве образования Оренбуржья заверили, что ситуация находится под контролем.