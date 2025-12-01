Вылет чартерного рейса из Красноярска во Вьетнам еще раз перенесли

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Вылет чартерного рейса авиакомпании VietJet по маршруту Красноярск - Камрань (Вьетнам) перенесен с 16:00 (12:00 мск) на 00:00 (20:00 мск 1 декабря). Об этом ТАСС сообщили в международном аэропорту Красноярск.

Ранее в аэропорту сообщили, что рейс авиакомпании был отложен из-за неисправности воздушного судна. Самолет должен был вылететь по маршруту в 16:00 (12:00 мск) 1 декабря.

"Вылет перенесен на 0:00 (20:00 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Первоначально вылет борта был запланирован 22:30 (18:30 мск) 30 ноября. Вылета ожидают 340 пассажиров.