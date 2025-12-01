Пасечник: приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура, а не парки

Работы по благоустройству в регионе не останавливаются, сообщил глава республики

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Приоритетом для властей Луганской Народной Республики сегодня является восстановление коммунальной инфраструктуры, обеспечение всех жителей региона светом и теплом, общественные пространства могут подождать. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В первую очередь мы, однозначно, будем восстанавливать подземные коммуникации, а потом будем заниматься парками и общественными пространствами. Большая часть выделенных финансовых средства на восстановление нашей инфраструктуры будут направлены на именно на восстановление коммунальных сетей. Это самая важная задача - чтобы был свет, вода, тепло, газ в каждом доме, в каждой квартире", - сказал он, отвечая на вопрос жительницы региона.

Как отметил глава ЛНР, работы по благоустройству в регионе не останавливаются. "Восстановлено огромное количество парков, общественных площадей, люди имеют возможность отдохнуть, погулять по городу с детьми. Город наш очень меняется, в рамках программ восстановления комфортной городской среды сделано уже очень много и запланировано много. В 2026 году начнется строительство парка "Дружба" в восточных кварталах [Луганска]", - отметил он.