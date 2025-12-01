Более 700 команд из РФ и Монголии приняли участие в Семейной математической олимпиаде

В олимпиаде принимали участие семейные команды от двух до пяти человек, в составе которых обязательно должны быть школьник и один взрослый член семьи

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Первая Семейная математическая олимпиада "От А до Я", организованная Адыгейским государственным университетом (АГУ) к отмечаемому 1 декабря Дню математика в России, объединила более 700 команд из РФ и Монголии. Победу одержала семья Шапкиных из Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе АГУ.

"Первая Семейная математическая олимпиада "От А до Я" - дистанционный конкурс по математике с командным участием, организованный в рамках проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются" Адыгейского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Десятилетия науки и технологий. Олимпиада проходила с 20 по 30 ноября в дистанционном режиме на технологической платформе AllCups от VK, в отборочном туре приняли участие более 700 команд из 49 регионов России и 20 команд из Монголии. В тройку регионов-лидеров по количеству участвовавших в олимпиаде команд вошли Краснодарский край, Луганская Народная Республика и Ростовская область", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в олимпиаде принимали участие семейные команды от двух до пяти человек, в составе которых обязательно должны быть школьник и один взрослый член семьи. В финале, которой проходил в прямом эфире, встретились восемь команд из шести регионов России - Москвы, Волгоградской, Тверской, Тульской, Тюменской и Ярославской областей, набравшие в отборочном туре наибольшее суммарное количество баллов за наименьшее время. Команды решали задачи в прямом эфире, ведущими которого выступили известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН, профессор АГУ Алексей Савватеев и молодой ученый из Адыгеи, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущая подкаста "О чем говорят академики" Дана Мамий.

Финал был напряженным - командам нужно было не только быстрее всех правильно решить каждую из семи представленных задач, но и защитить свое решение перед членами жюри. В результате напряженного состязания победу одержала команда Шапкиных из Тюменской области, в составе которой выступали ученик восьмого класса Физико-математической школы Тюмени и его родители отец - врач-нейрохирург и мама-дизайнер. Второе место завоевала семья Рассолька из Ярославля, третье - у команды Волковых из Тверской области.

"Очень интересные задачи, которые создают хорошую когнитивную нагрузку на всю семью. Мы очень благодарны организаторам за возможность участвовать в олимпиаде, и надеемся, что традиция ее проведения будет и дальше продолжаться", - цитирует капитана победившей команды Андрея Шапкина пресс-служба вуза.

Команда-победитель и финалисты сертификаты и сувениры от АГУ, а в качестве подарка - книги известных российских популяризаторов математики, сотрудников Кавказского математического центра АГУ Андрея Райгородского, Алексея Савватеева и Николая Андреева. Все участники отборочного тура получат сертификаты.

Об инициативах АГУ

АГУ - один из признанных центров математического образования и занимает в этой области одну из лидирующих позиций на юге России. Ежегодно вуз организует целый ряд уникальных математических проектов: всероссийская смена "Юный математик" в ВДЦ "Орленок", Международная кавказская математическая олимпиада, Южно-Российская математическая олимпиада "Ассара" для девочек, Летняя математическая школа в Адыгее, студенческая школа "Современная комбинаторика и теория игр", в которых принимали участие школьники и студенты 22 стран мира. В 2018 году на базе АГУ был создан один из первых в стране региональных математических центров - Кавказский математический центр, основные задачи которого - развитие и популяризация математической науки.

О празднике

День математика отметили в 2024 году впервые, с такой инициативой выступил в ноябре 2023 года на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики ректор МГУ Виктор Садовничий. Инициатива была поддержана правительством. Праздник установлен приказом Минпросвещения РФ, дата приурочена ко дню рождения русского математика, основоположника неевклидовой геометрии Николая Лобачевского (1792-1856).