Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ и еще двум вузам из-за нарушений

Предостережения также получили ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет" и ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил трем вузам предостережения и предложил принять меры по соблюдению обязательных требований. В их числе оказался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в описании предостережения к СПбГУ, в частности, указано, что организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"Образовательной организации следует принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в требованиях к вузу.

Помимо СПбГУ, предостережения от Рособрнадзора получили ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет" и ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет".