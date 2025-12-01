Росатом: россияне готовы покупать электрокары при развитии инфраструктуры

По данным опроса, главная причина, по которой граждане готовы сделать выбор в пользу электромобиля - возможность экономии на моторном топливе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россияне считают недостаточной электрозарядную инфраструктуру для электромобилей, но готовы обзавестись электрокарами при условии ее развития. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома), которые привела пресс-служба госкорпорации.

Почти каждый третий опрошенный (36%) убежден, что российские города пока недостаточно адаптированы для полноценного перехода на электрический транспорт. При этом, 37,3% респондентов называют себя сторонниками электромобильности при условии, что вопросы инфраструктуры будут решаться. Главная причина, по которой россияне готовы сделать выбор в пользу электромобиля - возможность экономии на моторном топливе. Такой ответ указали 56,2 % опрошенных. На втором месте среди мотивирующих факторов - экологичность электротранспорта (40,9 % респондентов).

Как отмечается в сообщении, респонденты высоко оценили вклад Росатома в развитие электромобильности в России. 40,7 % опрошенных назвали Росатом одним из драйверов развития новой отрасли среди национальных компаний. При этом аудитория особенно отметила развитие в госкорпорации собственных уникальных технологий (37,1 %; выше, чем у остальных участников рынка). Более 45% респондентов указали, что благодаря Росатому в стране растет число электромобилей и зарядных станций. "Уже в следующем году в топливном дивизионе должны работать две гигафабрики литий-ионных батарей, а также производство электроприводов. При этом отраслевая стратегия предусматривает в ближайшие пять лет расширение сети электрозарядных станций Росатома до 11,2 тыс. в 53 регионах страны", - цитирует пресс-служба директора бизнес-направления "электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александра Бухвалова.

Социологическое исследование велось на протяжении 2025 года. Были опрошены 5 000 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет в городах России с населением более полумиллиона человек. При этом, как показало исследование, треть владельцев электрокаров использует их менее года, еще значительная часть - от года до трех лет.

Электромобильность - бизнес-направление Росатома, координация развития которого возложена на топливный дивизион госкорпорации. В госкорпорации утверждают, что потенциально способны производить около 60 % всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из РЗМ, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. В настоящее время в Калининградской области и Московском регионе завершается строительство первых российских гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторных батарей. Общая годовая производственная мощность двух заводов составит 8 ГВт/ч. В Липецкой области создается производство тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора.