В ЛНР планируют очищать шахтные воды для решения проблемы водоснабжения

Ведутся переговоры с российской частной фирмой, которая занимается очисткой и фильтрованием воды, сообщил глава региона Леонид Пасечник
10:23

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики рассматривает возможность решения проблемы дефицита воды в регионе за счет очистки шахтных вод из законсервированных шахт. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ведутся переговоры с российской частной фирмой, которая занимается очисткой и фильтрованием воды [из шахт]", - сказал он.

По его словам, очистка шахтных вод может частично решить проблему водоснабжения в населенных пунктах республики, испытывающих дефицит воды. 

