В Луганске благоустроят памятник Воинам-освободителям и откроют Вечный огонь

Памятник расположен в районе автовокзала

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Луганска совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) в 2026 году в Луганске благоустроят памятник Воинам-освободителям и откроют на его территории Вечный огонь. Об этом во время прямой линии заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Памятник Воинам-освободителям, который расположен в районе автовокзала, - городские власти проведут ремонт самого парка, приведут его в порядок. То есть зеленые насаждения, плитка, бордюры, лавочки, освещение - это их задача. А совместно с Российским военно-историческим обществом мы договорились о том, что мы полностью восстановим сам пилон, сам памятник Воинам-освободителям и создадим на этом месте Вечный огонь, который посвящен именно героям Великой Отечественной войны", - сказал Пасечник.

Он отметил, что в будущем, возможно, там же увековечат память о российских воинах из других исторических периодов.

"Может быть впоследствии мы с Российским военно-историческим обществом сделаем связь между поколениями защитников, может быть революционеров, участников Первой мировой войны, участников Великой Отечественной войны. И, конечно же, нужно помнить о наших ребятах, которые сложили свои головы в рамках специальной военной операции, освобождая наши территории от украинских нацистов", - подчеркнул Пасечник.