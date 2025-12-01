В ДНР для развития туризма хотят создать 15 новых причалов

Также в прибрежной зоне округа планируют создать гостиничную инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. В Мангушском округе (ДНР) создадут 15 новых причалов для маломерных судов, которые помогут стимулировать развитие круизного туризма. Об этом сообщили в Telegram-канале Единого института пространственного планирования РФ.

"С целью разнообразия предложения на рынке туристических услуг региона и привлечения различных категорий путешественников, в прибрежной зоне округа предлагается создать 15 причалов и мест стоянки маломерных судов. Пять из них планируется разместить в селе Мелекино, четыре - в селе Белосарайская Коса, три в селе Урзуф, два - в поселке городского типа Ялта и один - в селе Юрьевка", - сообщили в ведомстве.

В Едином институте пространственного планирования РФ добавили, что Мангушский округ ДНР обладает большим туристическим потенциалом. Помимо причалов, в прибрежной зоне округа планируют создать гостиничную инфраструктуру.