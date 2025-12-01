Жога назвал дипфейком видео о якобы плане отравления жителей ДНР водой

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе призвал жителей региона проверять факты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал дипфейком видео с его участием о якобы имеющейся информации о планах отравления жителей Донбасса водой. Он также назвал распространяемое видео попыткой посеять панику и призвал не поддаваться на провокацию.

Ранее в сети появилось видео, на котором якобы Жога сообщил о подготовке отравления жителей ДНР через подачу воды с тяжелыми металлами и радиоактивными элементами в водопровод.

"Нацистский киевский режим распространяет в сети очередной дипфейк с моим участием. <…> Жители Донбасса! Враг отчаянно пытается хоть как-то навредить нам и посеять панику. Проверяйте факты и верьте своему сердцу", - написал он в своем Telegram-канале.