МВД: эксперимент с биометрией выявил 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд

Более 7,5 млн иностранцев проследовали за год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 7,5 млн иностранцев проследовали за год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково", где проходит эксперимент по сбору биометрии. Выявлено свыше 43 тыс. человек, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково" проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тысяч лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен", - написала она в Telegram-канале.

1 декабря 2024 года на московском авиаузле и автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область) стартовал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. Фото, а также отпечатки пальцев иностранных граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации в указанных пунктах пропуска, помещаются в информационные базы МВД России.

Эксперимент проводится по инициативе МВД РФ и направлен на повышение уровня миграционной безопасности. В нем не участвуют граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и члены их семей.

Работа по контролю за въездом иностранных граждан в Россию, их пребыванием и выездом из страны будет продолжена.