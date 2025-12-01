В Подмосковье более 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг

В ходе дня открытых дверей женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг в региональных Центрах амбулаторной онкологической помощи в минувшие выходные. У 25 пациентов заподозрены онкологические заболевания, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся в регионе каждую последнюю субботу месяца. В ходе мероприятия жителям Подмосковья доступен бесплатный онкоскрининг. В прошедшие выходные свое здоровье проверили 806 человек, из них у 25 заподозрены онкологические заболевания, и они были направлены на более углубленную диагностику", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в ходе дня открытых дверей женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины ПСА-тест на рак простаты. Также была доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.