В ЛНР откроют новые полигоны ТБО и мусороперерабатывающие заводы в 2026 году

По словам главы региона Леонида Пасечника, в ЛНР закуплено достаточное количество техники и мусорных баков

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новые полигоны твердых бытовых отходов планируется открыть в Луганской Народной Республике в 2026 году. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день также существует проблема полигонов ТБО <...>. На следующий год у нас в рамках соответствующих программ по министерству природных ресурсов предусмотрено строительство полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Инвесторы готовы заняться этим вопросом, думаю, мы с ними будет беседовать, чтобы они нам оказывали помощь по вывозу мусора", - сказал он, отвечая на вопрос жителей региона.

По словам главы ЛНР, в настоящее время в регионе закуплено достаточное количество техники и мусорных баков. "Мы входим в правовое поле РФ, у нас на территории республики создан единый оператор, который замкнет на себя эту работу - через него будут идти полностью все финансы, все заказы по необходимому количеству техники, баков, финансированию и так далее. <...> Хочу, чтобы до середины 2026 года мы эту ситуацию полностью выровняли", - отметил он.