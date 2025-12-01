В Москве видимость на дорогах ухудшится к вечернему часу пик из-за тумана

Водителей призвали быть внимательными

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Видимость на дорогах столицы снизится до 200-700 м из-за тумана вечером в понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 и до 21:00 2 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.