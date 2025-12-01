В Луганске вместе с РВИО построят площадь в честь основательницы города

Планируется также восстановить ДК железнодорожников и преобразовать его в Дом народов

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти ЛНР совместно с Российским военно-историческим обществом приняли решение поставить памятник Екатерине II в Луганске и создать площадь. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии.

"Мы в общем-то разрабатывали вопрос с Российским военно-историческим обществом, что мы сделаем Екатерининскую площадь, большой красивый парк и в центре поставим большой памятник Екатерине как основательнице города", - сказал он. Это планируется сделать около ДК железнодорожников и здания Воронежского института внутренних дел. По его словам, будет восстановлена вся улица, в том числе гостиница "Октябрь".

"Попытаемся сделать это такой тропой, музейной, где можно будет ходить и знакомиться с историей старого города", - добавил глава ЛНР.

Пасечник отметил, что также планируется восстановить ДК железнодорожников и преобразовать его в Дом народов, где представители любой национальности в определенный день могли бы организовать лекции или праздники, посвященные культуре или кухне.