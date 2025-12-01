Старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина умерла в Ярославле в возрасте 114 лет

Женщина стала свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории XX и XXI веков, пройдя через революцию, мировые войны, становление и преобразование государства

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, ставшая свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории, умерла в Ярославской области на 115-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Ушла из жизни Клавдия Михайловна Гадючкина - старейшая жительница нашего региона и абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России. Ей было 114 лет", - сообщил глава региона.

В октябре этого года международная организация LongeviQuest официально внесла пенсионерку в пятерку старейших людей планеты.

Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года, застав царскую Россию. Она стала свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории XX и XXI веков, пройдя через революцию, мировые войны, становление и преобразование государства. "Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы", - подчеркнул губернатор.

Трудовая биография Клавдии Гадючкиной началась в 15 лет на фабрике "Красный перевал", где за 40 лет она прошла путь от простой прядильщицы до помощника мастера.