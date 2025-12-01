Пасечник предложил создать в ЛНР ополчение для защиты энергообъектов от БПЛА

Глава региона предложил сформировать его из охотников

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике для защиты энергетических объектов от БПЛА противника можно создать ополчение из охотников. Такое предложение в ходе прямой линии озвучил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Против БПЛА стопроцентного противоядия не найдено. Защищаемся как можем: ставим саркофаги, бетонные ограждения, защищаем наши трансформаторы. Но верхнюю часть полностью закрывать нельзя. Трансформатор должен остывать. Сетку беспилотники все равно пробивают и выводят из строя наши трансформаторы. Знаю точно, что президентом подписан указ об использовании резервистов, которые будут призваны заниматься обеспечением безопасности территорий, где не проходят боевые действия и есть необходимость защищать объекты инфраструктуры. Нам военные готовы передать оружие и боеприпасы. Можем создать народное ополчение из числа охотников, которые будут сбивать беспилотники", - сказал он.

Он отметил, что он запросил данные у муниципалитетов о том, по каким направлениям двигаются БПЛА противника.