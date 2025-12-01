Юрист Григориади усомнился в идее наказывать агрессивных подростков как взрослых

Подобный шаг скорее усугубит, чем решит проблему совершения насильственных преступлений, считает адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эмансипация агрессивных подростков принудительным путем скорее усугубит, чем решит проблему совершения ими насильственных преступлений, а также создаст в России правовой абсурд. Такое мнение ТАСС высказал адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

С предложением применять принудительную эмансипацию к подросткам с целью их привлечения к ответственности наравне со взрослыми за регулярные насильственные преступления ранее выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Криминологические данные указывают, что подростковая жестокость часто является следствием незрелости, импульсивности, влияния среды и отсутствия эмпатии, а не признаком сформировавшейся взрослой личности, способной нести полноту ответственности. Признание подростка дееспособным насильно не добавляет ему интеллектуальной и волевой зрелости, необходимой для статуса взрослого субъекта права", - сказал Григориади, добавив, что принудительная эмансипация юридически разрывает связь "родитель-ребенок", что лишает взрослых необходимости отвечать за действия своего отпрыска.

Эксперт считает, что ужесточение закона скорее приведет к обратному эффекту.

"Попадая во взрослую исправительную колонию, эмансипированный подросток оказывается в среде профессиональных преступников. В отсутствие изоляции от взрослых рецидивистов, что подразумевается статусом "взрослого", происходит ускоренная социализация в криминальную субкультуру", - заметил он, добавив, что прерывание школьного образования и отсутствие программ реинтеграции делают невозможным легальное трудоустройство после освобождения.

Юрист привел в пример международную практику, указав на то, что вместо карательного подхода более эффективным является восстановительное правосудие - процесс, в котором жертва, правонарушитель и члены сообщества - семья, школа, - совместно обсуждают последствия преступления и способы их устранения. "Подросток берет на себя реальную ответственность перед конкретным человеком, а не абстрактную перед государством. В России данные практики развиваются точечно, но требуют законодательного масштабирования", - заметил он.

Григориади также подчеркнул, что предложение использовать эмансипацию как карательный инструмент "создает правовой абсурд", поскольку существует также гражданская эмансипация, которая позволяет подросткам вести бизнес.

"Данное предложение, будучи реализованным, затронет фундаментальные принципы российского права, включая конституционные гарантии, нормы гражданского кодекса РФ, уголовного кодекса РФ, а также систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства, пояснив, что в случае правом на принудительную эмансипацию в России могут быть наделены исключительно суды.