Глава ФСИН доложил Путину о сокращении в России числа осужденных в колониях

Снижение численности обусловлено несколькими факторами, одним из которых является гуманизация уголовной политики, сообщил Аркадий Гостев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадий Гостев доложил президенту России о сокращении численности осужденных в исправительных колониях. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

"Деятельность [ФСИН] осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики", - отметил Гостев.

"Несмотря на сокращение мы активно взаимодействуем с органами внутренних дел, с Федеральной службой безопасности, во-первых, по обеспечению безопасности спецконтингента и по раскрытию преступлений. Как правило, это ранее совершенные преступления", - сказал директор ФСИН. По его словам, "взаимодействие очень плотное".

В 2022 году ФСИН впервые за много лет провела совместную коллегию с МВД, рассмотрели два вопроса: профилактику и раскрытие преступлений. С ФСБ ФСИН взаимодействует в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.

Сокращение числа осужденных в российских колониях продолжается уже два десятилетия подряд, ранее сообщалось, что в судах сокращается число уголовных дел, а также снижается число лиц, которым назначают наказание в виде реального лишения свободы.