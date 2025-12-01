ФСИН помогает осужденным получать медуслуги

Директор службы Аркадий Гостев заявил, что их готовят к освобождению "практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ФСИН России в рамках реализации пробации - мер поддержки для отбывших наказание осужденных - оказывает содействие в получении ими медицинских услуг. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадий Гостев. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".

Начавший действовать в России два года назад институт пробации предусматривает организацию мер поддержки бывшим осужденным после освобождения от наказания либо в период отбытия наказания, не связанного с лишением свободы.

Глава ФСИН отметил, что реализация закона о пробации играет позитивную роль.

"Оказываем помощь в получении медицинских услуг, готовим их к освобождению практически с момента начала, как они только попадают в следственный изолятор. Это одно из направлений, которое влияет в том числе на определенное сокращение численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - отметил директор ФСИН.