Пасечник: цены на товары в ЛНР соответствуют ценам в соседних регионах РФ

Работает специальная группа, которая мониторит цены в Ростовской, Воронежской, Белгородской областях и в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Цены на ключевые потребительские товары в Луганской Народной Республике соответствуют ценам в соседних российских регионах - Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона глава ЛНР Леонид Пасечник.

"У нас работает специальная группа, которая мониторит постоянно цены на территориях Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и в ЛНР. Цены абсолютно аналогичные, по некоторым видам товаров даже дешевле у нас. <...> Если брать среднюю составляющую, цены такие же точно. При том, что к нам территорию не зашли большие "сетевики", которые работают в РФ", - сказал он.