WikiLeaks перезапускается в новом формате под российской юрисдикцией

Франшиза будет называться "Викиликс 2.0"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проект WikiLeaks перезапускается в обновленном формате под российской юрисдикцией, франшиза будет называться "Викиликс 2.0". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС лидер Международного движения антиглобалистов, руководитель проекта "Викиликс 2.0", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

По его словам, новая медиаплатформа станет свободной площадкой для дискуссии, которую на сегодня может предоставить только Россия. Ионов отметил, что сейчас над проектом работают десятки волонтеров по всему миру и выразил готовность принять новую поддержку.

"Мы планируем публиковать не только документы о биологических угрозах, но и политические кейсы. Планируются расследования, посвященные политике прибалтийских стран, Украины и Молдовы, и деятельности США на территории этих государств. Ближайший кейс будет касаться Армении", - заявил Ионов.

Главный редактор "Викиликс 2.0", политтехнолог Тим Стигал добавил, что одним из ключевых направлений работы останется публикация документов, связанных с пандемией COVID-19. По его словам, проект накопил уникальный архив - свыше 750 тыс. документов, раскрывающих, в частности, деятельность ученых в лаборатории Лугара в Тбилиси. Значительная часть уже обнародована, и до 8 декабря планируется выложить оставшуюся треть материалов, добавил Стигал.

Прежний домен WikiLeaks был перезапущен в зоне .ru под российской юрисдикцией для защиты от возможных блокировок. На новой платформе продублированы все материалы базовой версии проекта. Также уже опубликован новый кейс по теме "Биологическое оружие", созданный на основе анализа электронных писем и рабочих файлов из Министерства здравоохранения Грузии и лаборатории Лугара.