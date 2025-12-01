Эрмитаж начал проект для блогеров, пишущих об искусстве

Участникам предстоит придумать и воплотить уникальный медиапроект об Эрмитаже или о его представительствах в других городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж начал проект для блогеров, который объединит интернет-авторов, пишущих о культуре и искусстве. Об этом объявил во время интернет-встречи, приуроченной к Дням Эрмитажа, генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Блогеры - это важная категория пользователей, со своими влиянием, особенностями. Поэтому мы решили создать такой конкурс", - сказал он.

Цель проекта - развить сообщество интернет-авторов, объединенных интересом к культуре, искусству и ценностям Эрмитажа. Участникам предстоит придумать и воплотить уникальный медиапроект об Эрмитаже или о его представительствах в других городах России. Автор лучшей публикации получит статус эрмитажного блогера на год и сможет в числе первых создавать контент о новых выставках и событиях музея.

"Для всех музеев очень важно создать вокруг себя некое поле, общество. Например, у нас есть Клуб друзей Эрмитажа, есть просто посетители, есть те, кто постоянно ходит в лекторий, есть те, кто пишет об Эрмитаже, и это тоже мир Эрмитажа. И соответственно есть блогеры. Мы хотим их организовать, создать лучшие условия для тех блогеров, которым интересно рассказывать об Эрмитаже, и которые готовы и могут рассказать об Эрмитаже", - пояснил Пиотровский.