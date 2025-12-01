В Абхазии открыли первую профессиональную полосу препятствий "Абхазский рубеж"

Спортивная площадка появилась в районе станции Кяласур

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Первая профессиональная полоса препятствий "Абхазский рубеж" открылась в Сухуме при поддержке правительства Абхазии и российских общественных организаций. К событию приурочили спортивный фестиваль, передает корреспондент ТАСС.

Новая городская спортивная площадка открылась в районе станции Кяласур. Трасса включает более 20 элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. После фестиваля площадка будет открыта для всех желающих и станет постоянной точкой притяжения для жителей и гостей Сухума.

"Идея проведения такого мероприятия родилась в сообществе "Команды Абхазии", а далее была предложена и презентована. Наши друзья из "Народного фронта" и "Здорового отечества" ее поддержали, поддержало огромное количество людей из спортивного сообщества Абхазии и России. Я хочу нас всех поздравить с тем, что у нас в Абхазии появилась трасса международного уровня, фестивалю "Абхазский рубеж" - быть!", - сказал на церемонии открытия генеральный директор АНО "Команда Абхазии", руководитель проекта Георгий Габуния.

Заместитель руководителя исполкома "Народного фронта" Владимир Тараненко выразил уверенность, что несмотря на дождь, получится прекрасный праздник спорта. "Вы все пройдете замечательную международного уровня трассу и проверите на прочность себя, свои команды. Желаю вам удачи и уверен, что не ограничимся сегодняшним фестивалем, это место станет точкой притяжения, чтобы мы как можно чаще здесь собирались", - сказал он.

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили соревнования, прошедшие на первой профессиональной полосе препятствий "Абхазский рубеж" в Сухуме, передает корреспондент ТАСС. Гунба и Кириенко пообщались с организаторами соревнований и участниками.

После торжественного открытия состоялась массовая гонка с препятствиями по пересеченной местности, а затем открытые тренировки и показательные выступления спортсменов. Организаторы отмечают, что новая площадка станет постоянным центром массового спорта, местом для регулярных тренировок, спортивных мероприятий и вовлечения молодежи в активный образ жизни.

О проекте

"Абхазский рубеж" представляет собой уникальный формат, объединяющий спортивные состязания и насыщенную культурную программу. Цель проекта - привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также развитие внутреннего туризма в республике в межсезонный период", - сообщили ТАСС в движении "Здоровое Отечество".

Новая площадка в дальнейшем будет оснащена современной инфраструктурой, рассчитанной на людей с разным уровнем физической подготовки. Она включает в себя несколько функциональных зон: зона разминки и подготовки, зона для начинающих, средней сложности и для профессионалов, а также зона для командных соревнований.

"Для нас большая честь поддержать проект "Абхазский рубеж", который даст городу современную спортивную инфраструктуру и создаст новую точку притяжения для жителей и гостей Абхазии. Мы убеждены, что такие инициативы, объединяющие спорт, культуру и туризм, вносят значительный вклад в укрепление дружественных связей между народами и пропагандируют ценности здорового образа жизни", - сказала лидер движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что в открытии площадки принимают участие молодежь, семьи с детьми, профессиональные спортивные клубы и ассоциации, а также спортивные команды различных ведомств.

Почетными гостями фестиваля стали вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Кокорин, президент федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков, вице-президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Александр Переузник, идеолог фестиваля "Абхазский рубеж" Сергей Шуклин, мастер спорта России Владислав Фунтяков, мастер спорта России Наталья Дьяченко, руководитель Пушкинского отделения Московской области Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев, мастер спорта России международного класса по гиревому спорту Игорь Морозов, мастер спорта России по спортивной гимнастике Иван Киров.