В Подмосковье более 4,6 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сезонную вакцинацию от гриппа в Московской области прошли уже более 4,6 млн человек. Сделать прививку от вируса можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в начале осени. За это время в регионе прививку сделали более 4,6 млн человек. Если по каким-то причинам вы не успели защититься от гриппа и его опасных осложнений, еще есть возможность это исправить. Вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в Подмосковье", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Там добавили, что поставить прививку от гриппа взрослые могут в поликлинике по месту прикрепления. Детей, помимо поликлиник, вакцинируют в школах и детских садах.

Подчеркивается, что перед вакцинацией врач проводит осмотр на предмет наличия или отсутствия противопоказаний, после чего направляет на прививку.