Медведев призвал развивать адаптивные виды спорта для участников СВО

Председатель "Единой России" поручил региональному отделению партии проконтролировать своевременное открытие спортивных залов в Курской области в рамках проекта "Новая высота"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Адаптивные виды спорта должны развиваться для того, чтобы участники СВО, получившие увечья, чувствовали себя востребованными. На это указал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на приеме граждан.

"Поскольку, помимо того, что мы в целом поддерживаем развитие спорта, наши ребята, которые возвращаются с передовой в случае ранения, тоже хотят заниматься спортом. Я обсуждал с ребятами, у кого такие проблемы. Они говорят: "Силы есть, но нужны специальные тренажеры, специальное оборудование, чтобы этим заниматься". Это обязательно нужно поддерживать, просто для того, чтобы они чувствовали себя в максимальной степени востребованными, а с другой стороны, чтобы они понимали, что они свою физическую форму в хорошем уровне поддерживают", - сказал он.

В связи с этим Медведев поручил региональному отделению "Единой России" проконтролировать своевременное открытие спортивных залов в Курской области в рамках проекта "Новая высота", занимающегося в том числе разработкой рекомендаций по занятию спортом для людей с различными видами травм и ранений. С такой же просьбой он обратился и к губернатору Курской области Александру Хинштейну.

Председатель партии подчеркнул, что тема адаптивного спорта очень важна, и совсем недавно уже рассматривалась и на Государственном совете с участием президента РФ Владимира Путина.