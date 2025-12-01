На Урале ожидаются неблагоприятные погодные явления и метеоусловия

В Челябинской области объявили предупреждение о НМУ первой степени опасности до вечера 2 декабря

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Челябинский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Челябинской области, объявлена первая степень опасности до вечера 2 декабря. Кроме того, в этот день неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС РФ.

"1-2 декабря 2025 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. <…> Объявляется предупреждение о НМУ первой степени", - говорится в Челябинском гидрометцентре.

НМУ ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино и в Аше. При наступлении таких метеорологических условий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

На Ямале прогнозируют сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 20 м/с. В управлении МЧС РФ по региону предупреждают, что при сильных порывах ветра возможно обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим.