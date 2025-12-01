Нижегородских госслужащих будут премировать за сообщения о коррупции

Чиновники смогут получать премии в размере 50% от месячного оклада

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Михаил Терещенко/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Госслужащие в Нижегородской области будут получать премии в размере 50% от месячного оклада за сообщения о попытке их склонения к коррупции.

Соответствующий указ губернатора Глеба Никитина опубликован на сайте областного правительства.

"В случае уведомления лицом, замещающим государственную должность, губернатора о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений, лицу, замещающему государственную должность, производится выплата единовременного поощрения в размере 50% одного месячного денежного содержания", - говорится в сообщении.

Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.