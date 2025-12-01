Медведев поддержал идею федерального эксперимента с передвижными аптеками

По словам председателя "Единой России", инициатива не новая, но решение по ней до сих пор не принято, поскольку есть нюанс, связанный с контролем за оборотом лекарственных средств

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ, а также предложил включить поселок Пуксоозеро Архангельской области в перечень населенных пунктов, где идея будет опробована.

В ходе приема граждан к Медведеву обратилась жительница архангельского поселка Пуксоозеро Наталья Котова. Она сообщила, что в поселке проживают 300 человек, в основном все пожилые и часто болеют, при этом в населенном пункте нет аптеки, а до ближайшего райцентра 40 км. В связи с этим она спросила председателя партии, можно ли решить вопрос при помощи передвижной аптеки.

"Вы правы, на самом деле, у нас много удаленных мест в стране. Страна самая большая на карте мира, очень разная, с разными погодными условиями. Вот вы сказали 40 км. Есть районные центры, которые удалены от столицы региона на сотни километров. Иногда и дороги, на самом деле, нормально не работают. Так что эта проблема существует, а лечиться нужно всем, в том числе тем людям, которые живут в маленьких населенных пунктах: в селах, в поселках. Много и пенсионеров, вы правильно сказали, и людей, у кого есть болезнь, инвалидность", - отметил Медведев.

В связи с этим идея передвижных аптечных пунктов хорошая, продолжил политик. По словам председателя партии, инициатива не новая, но решение по ней до сих пор не принято, поскольку есть нюанс, связанный с контролем за оборотом лекарственных средств.

"Это такая тонкая сфера, где нужен обязательно государственный контроль. Но тем не менее сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации, и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные, будут опробованы. Исхожу из того, что и Пуксоозеро Архангельской области тоже поучаствует в этой инициативе. Вы поделитесь потом своими впечатлениями, насколько это удобно", - обратился Медведев в жительнице поселка.

Политик выразил уверенность в том, что это будет удобно. "Потому что элементарные лекарства, а большинство людей, людей зрелых уже используют же стандартный набор лекарств. Если речь идет о чем-то более сложном, это всегда требует прихода врача, выписки сложных рецептов и так далее. А вот обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем", - заверил он.

В завершение Медведев выразил надежду, что жителям поселка будет удобнее приобретать простые лекарства, а также попросил Котову передать привет всем, кто живет в Пуксоозере.

О передвижных аптеках

Законопроект, которым предлагается провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, был инициирован депутатом Госдумы от "Единой России" Евгением Нифантьевым. Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Он дополняется новой статьей: "Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов".

Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов цельсия. Предлагаемая дата вступления в силу - 1 июня 2026 года.

Кабмин РФ поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.