Медведев анонсировал продолжение международного проекта "Люди Артека"

Председатель "Единой России" отметил, что дружба, зародившаяся в лагере, длится всю жизнь

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс "Люди Артека", объединяющий участников со всего мира на площадке лагеря, будет проводиться и дальше. Об этом сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе приема граждан.

В ходе приема в формате видеоконференции к Медведеву обратился участник международного конкурса "Люди Артека". По словам участника проекта из Индии, лагерь превзошел все ожидания - природа, история и добрые люди сделали это место особенным. В заключение молодой человек попросил продолжить партийный проект "Мир возможностей", в рамках которого проводится акция "Люди Артека".

"Мы обязательно продолжим этот проект "Люди Артека", - сказал председатель партии. "Мы будет предпринимать все усилия, чтобы те, кто посетил "Артек", были особой группой людей, были связаны узами дружбы и братства на протяжении десятилетий", - добавил Медведев.

По его словам, дружба, зародившаяся в лагере, длится всю жизнь. "Многие люди, которые в разные времена за эти сто лет посетили Артек, впоследствии дружили. Кто-то из них занимал ответственные должности в своих странах, и это помогало им налаживать контакты не только друг с другом, но и между народами, между странами", - резюмировал Медведев, выразив надежду, что и сейчас все будет развиваться по такому сценарию.

Председатель партии напомнил, что в 2025 году "Артек" празднует столетие. Лагерь открыли 16 июня 1925 года. "Артек" быстро стал визитной карточкой советской пионерии. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год.