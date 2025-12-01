Военно-патриотический диктант в очном формате написали около 60 тыс. человек

По всей стране зарегистрировалось более 2 200 площадок, сообщили в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. человек приняли очное участие в IV Ежегодной всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант - 2025". Об этом ТАСС сообщили в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"По всей стране зарегистрировалось более 2 200 площадок. "Диктант" написали порядка 60 тыс/ человек. В 12:00 мск открылось онлайн-тестирование, которое продлится до 14 декабря. За первые два часа к нему присоединилось 45 тыс. россиян", - отметили в центре.

Ранее директор "Авангарда" Дарья Борисова назвала акцию значимой просветительской инициативой, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы государства. "Проведение подобной акции знаменует собой важный этап в системной работе по военно-патриотическому воспитанию, которой и занимается центр "Авангард". В современных условиях эта работа приобретает особую актуальность, формируя у подростков и в обществе в целом осознанную гражданскую позицию, основанную на знании истории страны, ее культуры и традиций", - отметила она.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, депутаты Государственной думы Яна Лантратова, Юлия Дрожжина и другие. С 2022 по 2024 гг. в акции приняли участие свыше 800 тыс. жителей из всех регионов России.