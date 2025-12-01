В ЛНР выбрасывающих мусор мимо баков будут находить с помощью "Умного города"

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Граждан, которые выбрасывают мусор мимо баков, в Луганской Народной Республике будут находить с помощью системы "Умный город". Об этом во время прямой линии заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день мы движемся к тому, что будет установлена система "Умный город". Этим вопросам занимается глава администрации Яна Пащенко (врио главы Луганска - прим. ТАСС). В районе мусорников у нас уже установлены камеры. Мы будем находить тех, кто выбрасывает мусор несанкционированно, и будем привлекать к административной ответственности", - сказал глава ЛНР.

Он отметил, что это должно положительно сказаться на чистоте территорий.

Пасечник также призвал жителей, включая школьников, студентов и работников предприятий, в 2026 году к совместному труду по очистке водоемов и рек республики, включая даже небольшие ручьи, являющиеся истоками крупных рек. По его словам, нужно очистить заторы, убрать оттуда бревна, коряги и другие препятствия, добавив, что все подобные загрязнения рек мешают свободному прохождению воды.