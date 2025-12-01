В Якутске зажглись огни главной новогодней елки республики

В церемонии приняли участие хранитель мирового холода Чысхаан и Дед Мороз

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония официального зажжения первой новогодней елки Якутии состоялась на площади Республики в Якутске с участием хранителя мирового холода Чысхаана и Деда Мороза.

"Я от всей души желаю всем нам мира, добра, победы. Большое всем спасибо, что собрались здесь традиционно на зажжение нашей новогодней елки", - обратился к собравшимся перед зажжением елки глава Якутии Айсен Николаев.

Зажжение новогодних елок входит в программу республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии", который является визитной карточкой региона и одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране.

Традиционно в ходе церемонии проходит передача из рук хранителя мирового холода Чысхаана Деду Морозу символа холода, что означает наступление зимы во всех уголках страны. В церемонии приняли участие также Снегурочка, Хаарчаана, помощница Чысхаана, Мамонтенок и жеребенок Тооку - символ наступающего года. Тооку является главным героем первого якутского одноименного мультсериала, который повествует о приключениях жеребенка и его друзей.

Как добавили в правительстве, церемония стала стартом праздничной эстафеты по всей России в преддверии Нового года. "Именно отсюда, из Якутии, из сердца Севера, Дед Мороз отправится в свое большое путешествие по стране. Он понесет с собой частичку нашего северного света, чтобы в каждом городе и поселке зажигались такие же теплые огни, и появлялось чувство приближающегося чуда. Пусть этот свет доброты и волшебства укрепляет сердца миллионов россиян, наполняет дома теплом и придает нам силы", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

На площади собралось большое количество жителей города, много было детей. "Их порадовали концертными номерами артисты Театра юного зрителя и Государственного театра коренных малочисленных народов Севера. В этот день новогодние огни на елках зажглись также на площади Орджоникидзе в Якутске и в муниципальных районах республики", - отметили в региональном правительстве.

О фестивале

Республиканский фестиваль "Зима начинается с Якутии" впервые был проведен в 2011 году. Он посвящен зиме, вечной мерзлоте, северному гостеприимству и уникальным культурным традициям региона. В 2025 году фестиваль проходит с 22 ноября по 6 декабря. В его программу вошли фестиваль северной культуры "Строганина", гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", Бриллиантовая неделя с выставкой лучших ювелирных украшений России. Запланировано также более чем 30 дополнительных мероприятий в Якутске и районах республики.

Одним из наиболее зрелищных мероприятий является международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". В 2025 году в нем приняли участие 20 команд из Китая, Монголии, Перу, регионов России, районов Якутии, а также Якутска. Традиционно конкурс состоит из трех номинаций. В этом году тема для работ изо льда - легенды дикой природы, для скульптур из снега - фауна Арктики, для блиц-турнира (когда командам отводят на изготовление скульптур один день) - сказки народов мира. Впервые "Бриллианты Якутии" состоялись в 2016 году.

Фестиваль организован в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и направлен на развитие туризма и продвижение уникальной культуры Якутии.