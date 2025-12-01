Кириенко в Абхазии вручил орден Мужества семье погибшего на СВО бойца "Пятнашки"

Вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой первый заместитель руководителя администрации президента России возложил цветы к могиле погибшего

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Абхазии вручил орден мужества семье бойца батальона "Пятнашка" Батала Бигвава, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе президента республики.

"Батал Джониевич [Бигвава] прошел ключевые битвы на Донбассе. Он встал на защиту жителей Курской области, спасал мирных, прикрывая собой, ценой ранений и собственного здоровья. Батал Джониевич - настоящий герой. Герой и Абхазии, и России", - приводит пресс-служба президента Абхазии слова Кириенко.

Уточняется, что вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой Кириенко возложил цветы к могиле погибшего, а затем состоялась церемония передачи ордена Мужества семье погибшего.

Бигвава в зоне СВО сражался на разных направлениях - в Авдеевке, в Часовом Яре и других, принимал участи в обороне Курской области.